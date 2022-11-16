Умер двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк скончался на 78-м году жизни. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе ХК «Спартак».

«До последних лет жизни, даже после 70 лет Александр Акимович не расставался с любимой игрой, выходя на лед в матчах за ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР». Вечная память легендарному нападающему «Спартака» и сборной СССР Александру Акимовичу Мартынюку», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В «Спартаке» добавили, что всего в чемпионатах страны Александр Мартынюк провел 410 матчей, забросив 212 шайб — из них 197 в составе красно-белых. В 1973 году хоккеист установил рекорд отечественного хоккея, забросив восемь шайб в матче чемпионата мира со сборной ФРГ (18:2).

Мартынюк родился 11 сентября 1945 года. В 1973 году спортсмена включили в Зал хоккейной славы СССР. Мартынюк — дважды чемпион мира (1971, 1973) в составе сборной страны и трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976) в составе московского «Спартака».