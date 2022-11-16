Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
МВД Украины заявило о повреждении более 30 объектов инфраструктуры
Политика
Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Мир
В США заявили об усталости от Украины в Евросоюзе
Армия
В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Мир
Парламентариям РФ отказали в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве
Общество
ФСБ задержала польского дипломата при получении взятки в €20 тыс.
Мир
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Мир
Посол России ночью посетил МИД Польши
Мир
Президент Кубы посетит Москву на следующей неделе
Мир
Нефтяной танкер близ Омана подвергся атаке беспилотника
Мир
Косачев заявил, что Запад «сквозь зубы» признает падение ракеты Украины в Польше

Умер двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк скончался на 78-м году жизни. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе ХК «Спартак».

«До последних лет жизни, даже после 70 лет Александр Акимович не расставался с любимой игрой, выходя на лед в матчах за ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР». Вечная память легендарному нападающему «Спартака» и сборной СССР Александру Акимовичу Мартынюку», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В «Спартаке» добавили, что всего в чемпионатах страны Александр Мартынюк провел 410 матчей, забросив 212 шайб — из них 197 в составе красно-белых. В 1973 году хоккеист установил рекорд отечественного хоккея, забросив восемь шайб в матче чемпионата мира со сборной ФРГ (18:2).

Мартынюк родился 11 сентября 1945 года. В 1973 году спортсмена включили в Зал хоккейной славы СССР. Мартынюк — дважды чемпион мира (1971, 1973) в составе сборной страны и трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976) в составе московского «Спартака».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022