Нефтяной танкер близ Омана подвергся атаке беспилотника. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителям минобороны в одной из ближневосточных стран.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 15 ноября. По данным источника агентства, нефтяной танкер связан с израильским миллиардером Иданом Офером.

Беспилотник, ударивший по танкеру, был оснащен взрывчаткой.

«Нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, был атакован беспилотником с бомбой у побережья Омана на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном», — говорится в материале.

Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщил, что ему известно об инциденте и в настоящее время произошедшее расследуется.

Ответственность за нападение никто пока не взял.

В июле министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль может нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы. По его словам, Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема Израиля.