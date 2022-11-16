Похолодание до –18 градусов прогнозируют в Башкортостане

Синоптики прогнозируют похолодание на территории Башкортостана в ближайшие дни. Температура опустится до –18 градусов.

До конца суток температура в республике будет составлять –6…–11 градусов. В некоторых районах вероятен снегопад. В ночь на 17 ноября температура понизится до –13 градусов, при прояснениях возможен мороз до –18 градусов. Дневная температура составит –4…–9 градусов, на северо-востоке до –14 градусов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

18 ноября в Башкирии ожидается мокрый снег, лишь на северо-востоке осадки не прогнозируются. В отдельных районах образуется гололед. Температура воздуха в ночные часы снизится до –16 градусов, в дневное время вероятно потепление до нуля градусов.

Ранее в этот день в Якутии отменили школьные занятия для учеников 1–5-х классов в связи с морозами. Температура воздуха в Усть-Алданском районе опустилась до –47 градусов.