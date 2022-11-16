Названы возможности и риски на российском рынке облигаций

В условиях повышенной волатильности на рынке акций, который подвержен влиянию как внутренних, так и внешних факторов, можно обратить внимание на интересные возможности на рынке облигаций, но не стоит забывать о рисках, рассказал «Известиям» 16 ноября начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

Он подчеркнул, что для облигационного портфеля главное значение имеют риски рыночный (или риск изменения процентных ставок), кредитный (риск дефолта), ликвидности.

«Сейчас, когда смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) подошло к своей кульминации и дальнейшее снижение ставки Центрального банка уже будет происходить в рамках вероятной «тонкой настройки», особое значение имеет управление дюрацией своего портфеля для оптимизации рыночного риска», — сказал Фетисов.

С учетом возможного усиления инфляций и вероятного продолжения ужесточения ДКП на финансовом рынке РФ эксперт рекомендует не фокусироваться на «длинных» выпусках, а сохранять дюрацию в рамках трех лет. Это позволит более эффективно управлять портфелем при реализации негативных сценариев, добавил он.

По словам эксперта, минимизировать кредитный риск в России можно только диверсификацией портфеля и тщательным отслеживанием финансового состояния эмитентов. Он уточнил, что максимальный эффект от диверсификации достигается при количестве инструментов около 30, но с практической точки зрения отслеживать более 10–15 инструментов затруднительно.

«Если ваш облигационный портфель — это портфель «до погашения», риск ликвидности, который стал еще более актуален для российского рынка облигаций в 2022 году в силу существенного снижения объемов торгов, можно игнорировать», — отметил он.

Фетисов уточнил, что, если допускается возможность продажи облигаций из портфеля до их погашения, то желательно сформировать портфель так, чтобы можно было реализовать инструмент в течение одного-пяти дней без существенной потери стоимости. При этом нужно отслеживать объемы торгов, которые отличаются в зависимости от эмитента и выпуска.

Как рассказал аналитик, после предпоследнего аукциона Минфина кривая доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) резко сместилась вверх и на горизонте до трех лет доходности гособлигаций составляют 7,6–8,7%. Он считает, что доходность не самая высокая, однако в этом случае не надо беспокоиться о кредитном риске.

«В то же время рынок корпоративных облигаций недавно пополнился новыми именами, которые могут предложить более привлекательные условия доходности», — добавил он.

При этом кроме вторичного рынка эксперт рекомендует обращать внимание на первичные размещения. В конце ноября–начале декабря открывается окно возможностей как для эмитентов, так и для инвесторов, уточнил Фетисов.

«Для размещения денежных средств в валюте сейчас также есть возможности по сравнению с депозитами в банках. Это так называемые замещающие облигации, выпущенные российскими эмитентами взамен своих еврооблигаций, платежи по которым в валюте номинала сейчас не проводятся», — добавил он.

Как объяснил аналитик, в настоящее время российский рынок облигаций предоставляет отличные возможности для формирования эффективного портфеля, диверсифицированного как по инструментам, так и по валютам, с годовой доходностью значительно превышающей ставки по банковским депозитам.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что Центробанк предложил перевести в цифровую форму традиционные финансовые инструменты. Так, по мнению регулятора, неэмиссионные ценные бумаги, облигации, в том числе и ОФЗ, могут обзавестись цифровыми аналогами. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сообщила «Известиям», что токенизация ценных бумаг и создание для инвесторов специальных электронных кошельков-токенов, с которых они смогут осуществлять операции с ценными бумагами, позволят значительно сократить бумажный оборот, а в дальнейшем, возможно, полностью от него избавиться.