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Названы возможности и риски на российском рынке облигаций

Эксперт Фетисов: российский рынок облигаций предоставляет отличные возможности для формирования эффективного портфеля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В условиях повышенной волатильности на рынке акций, который подвержен влиянию как внутренних, так и внешних факторов, можно обратить внимание на интересные возможности на рынке облигаций, но не стоит забывать о рисках, рассказал «Известиям» 16 ноября начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

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Он подчеркнул, что для облигационного портфеля главное значение имеют риски рыночный (или риск изменения процентных ставок), кредитный (риск дефолта), ликвидности.

«Сейчас, когда смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) подошло к своей кульминации и дальнейшее снижение ставки Центрального банка уже будет происходить в рамках вероятной «тонкой настройки», особое значение имеет управление дюрацией своего портфеля для оптимизации рыночного риска», — сказал Фетисов.

С учетом возможного усиления инфляций и вероятного продолжения ужесточения ДКП на финансовом рынке РФ эксперт рекомендует не фокусироваться на «длинных» выпусках, а сохранять дюрацию в рамках трех лет. Это позволит более эффективно управлять портфелем при реализации негативных сценариев, добавил он.

По словам эксперта, минимизировать кредитный риск в России можно только диверсификацией портфеля и тщательным отслеживанием финансового состояния эмитентов. Он уточнил, что максимальный эффект от диверсификации достигается при количестве инструментов около 30, но с практической точки зрения отслеживать более 10–15 инструментов затруднительно.

«Если ваш облигационный портфель — это портфель «до погашения», риск ликвидности, который стал еще более актуален для российского рынка облигаций в 2022 году в силу существенного снижения объемов торгов, можно игнорировать», — отметил он.

Фетисов уточнил, что, если допускается возможность продажи облигаций из портфеля до их погашения, то желательно сформировать портфель так, чтобы можно было реализовать инструмент в течение одного-пяти дней без существенной потери стоимости. При этом нужно отслеживать объемы торгов, которые отличаются в зависимости от эмитента и выпуска.

Как рассказал аналитик, после предпоследнего аукциона Минфина кривая доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) резко сместилась вверх и на горизонте до трех лет доходности гособлигаций составляют 7,6–8,7%. Он считает, что доходность не самая высокая, однако в этом случае не надо беспокоиться о кредитном риске.

«В то же время рынок корпоративных облигаций недавно пополнился новыми именами, которые могут предложить более привлекательные условия доходности», — добавил он.

При этом кроме вторичного рынка эксперт рекомендует обращать внимание на первичные размещения. В конце ноября–начале декабря открывается окно возможностей как для эмитентов, так и для инвесторов, уточнил Фетисов.

«Для размещения денежных средств в валюте сейчас также есть возможности по сравнению с депозитами в банках. Это так называемые замещающие облигации, выпущенные российскими эмитентами взамен своих еврооблигаций, платежи по которым в валюте номинала сейчас не проводятся», — добавил он.

Как объяснил аналитик, в настоящее время российский рынок облигаций предоставляет отличные возможности для формирования эффективного портфеля, диверсифицированного как по инструментам, так и по валютам, с годовой доходностью значительно превышающей ставки по банковским депозитам.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что Центробанк предложил перевести в цифровую форму традиционные финансовые инструменты. Так, по мнению регулятора, неэмиссионные ценные бумаги, облигации, в том числе и ОФЗ, могут обзавестись цифровыми аналогами. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сообщила «Известиям», что токенизация ценных бумаг и создание для инвесторов специальных электронных кошельков-токенов, с которых они смогут осуществлять операции с ценными бумагами, позволят значительно сократить бумажный оборот, а в дальнейшем, возможно, полностью от него избавиться.

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