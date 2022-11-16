Всероссийская телепремьера «Бультерьера» с участием Владимира Минеева пройдет на РЕН ТВ

Российская спортивная драма «Бультерьер» режиссера Василия Быстрова впервые выйдет в телевизионном эфире на канале РЕН ТВ. Телепремьеру канал приурочит к своему первому турниру по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

И на турнире, и в фильме «Бультерьер» главной звездой станет Владимир Минеев, знаменитый российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по кикбоксингу.

По сюжету фильма, Макс Холодов (Владимир Минеев), прославленный боец смешанных единоборств, после серьезной травмы на ринге н выбывает из борьбы за титул чемпиона мира и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.

На реальном бойцовском ринге Владимир Минеев сразится с Фернандо Родригесом — профессиональным бойцом смешанных единоборств из Бразилии. Соперник россиянина принимал участие в турнирах известных мировых промоушенов и выходил на бой против российских спортсменов: Сергея Харитонова, Сергея Билостенного, Кирилла Корнилова, Гаджи «Автомата» Наврузова. Бой пройдет в чемпионском формате – 5 раундов по 3 минуты.

Обе адреналиновые премьеры смотрите вечером в пятницу, 18 ноября, на телеканале РЕН ТВ.

В 21-25 — Владимир Минеев в российской телепремьере «Бультерьера». По завершению фильма — трансляция четырех поединков по кикбоксингу «Бойцовского клуба. Суперсерия». Начало в 23.00.