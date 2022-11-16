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В «Сириусе» состоится Конгресс молодых ученых

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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С 1 по 3 декабря 2022 в Парке науки и искусства Федеральной территории «Сириус» состоится Конгресс молодых ученых — одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. В рамках мероприятия откроется «Научная гостиная», где участники смогут увидеть самые современные технологии и не только увидеть: потрогать, проверить на прочность и узнать, как они работают.

«Научная гостиная» — уникальный формат популяризации науки. Вся экспозиция сделана из материалов и систем, которые сейчас разрабатываются в научных лабораториях и технологических компаниях. Описания многих из них больше похожи на сюжеты фантастических книг. Чего стоит, например, самовосстанавливающиеся покрытия стола, созданные НОЦ «Композиты России» и уже используемые для покрытия автомобилей и защиты смартфонов. Или кроссовки с автошнуровкой, созданные Сибирским федеральным университетом. Или умные вертикальные фермы, позволяющие выращивать урожай круглый год в любом помещении. Или… Уникальные технологии, которые будут представлены на выставке можно перечислять долго.

Главное — это возможность не просто узнать о достижениях науки, а напрямую соприкоснуться с ними всеми органами чувств. Например, пол экспозиции сделан из композитных материалов, созданных ОКБ Яковлева для крыла новейшего российского самолета МС-21. А климат «Научной гостиной» будет поддерживаться новейшими кондиционерами с комплектом графита в природном, интерактивном и терморасширенном состоянии.

Одним из главных экспонатов станет развернутый в Научной гостиной узел квантовой телефонной связи. Его разработчики — Центр квантовых технологий МГУ и компания «Инфотекс» — будут демонстрировать работу первого в России телефона с квантовой защитой связи. Устройство представляет собой стационарный IP-телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу. За счет протокола квантового шифрования шифруется голосовой трафик между собеседниками так, что получить к нему доступ невозможно.

«Научная гостиная» построена при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и проекта NAUKA 0+.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».

До 18 ноября 2022 года открыта онлайн-регистрация на Конгресс представителей средств массовой информации. С правилами аккредитации на мероприятия можно ознакомится на официальном сайте Конгресса молодых ученых в разделе «СМИ».

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