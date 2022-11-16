Новый очаг бешенства выявили в Удмуртии
Дикая лиса, зараженная бешенством, обнаружена на территории личного подсобного хозяйства в Удмуртии. В зоне вероятного распространения заболевания установлено наблюдение.
Дикое животное появилось в селе Шевырялово в Сарапульском районе. Об этом сообщает ИА «Сусанин».
Ветеринарная служба вакцинировала всех восприимчивых к бешенству животных на территории хозяйства. Также выполнена дезинфекция места, где обнаружена лиса.
15 ноября в Тамбовской области сообщили о старте вакцинации диких животных против бешенства. Специалисты разложили более 262 тыс. доз препарата в местах миграции и обитания диких плотоядных животных.