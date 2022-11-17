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«Столото» открыло центр выплаты выигрышей на Урале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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«Столото» открыло в Екатеринбурге центр выплаты крупных выигрышей. Теперь жителям Свердловской области и близлежащих регионов будет проще оформить получение приза — приезжать в Москву или Санкт-Петербург нет необходимости, рассказали в пресс-службе распространителя гослотерей.

По словам гендиректора АО «Лотереи Москвы» (флагманская розничная сеть «Столото») Виктора Луканина, за 10 месяцев этого года общая сумма выигрышей участников гослотерей из Свердловской области составила почти 1 млрд рублей, а общее количество выигрышных билетов превысило 4,6 млн. «При этом 154 участника выиграли от 100 тыс. до 600 тыс. рублей — для оформления именно таких призов и прохождения идентификации (для получения выигрышей от 15 тыс. рублей. — Ред.) победители теперь смогут обращаться в центр выплаты выигрышей в Екатеринбурге, — уточнил Луканин. В дальнейшем планируется открытие таких точек в других городах-миллионниках.

Первый центр выплаты крупных выигрышей был открыт в Санкт-Петербурге в августе 2021 года. В лотерейном центре в Москве можно оформить призы на любую сумму.

За первые шесть месяцев этого года совокупная сумма разыгранного призового фонда «Столото» превысила 20 млрд рублей. Общее количество выигрышных лотерейных билетов за январь-июнь составило 96,6 млн. При этом больше миллиона рублей за этот период выиграло свыше 7 300 человек.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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