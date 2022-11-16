В Москве прошла конференция «ConTech 2022. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»

В Москве 9 ноября 2022 года состоялась VII ежегодная конференция «ConTech 2022. Контент и технологии для цифрового ТВ в России». Эксперты, собранные организаторами форума — «Телеспутником», TMT Conference и TelecomDaily, — поделились опытом успешного импортозамещения иностранного контента, профессиональных и потребительских технологий в сфере медиателекома, обозначив при этом проблемные области, требующие дальнейшей консолидации усилий рыночных игроков и государства.

В этом году конференция ConTech-2022 была организована в коллаборации с World Content Market-2022 — международным рынком телевизионного и цифрового контента. Этим был обусловлен повышенный интерес слушателей к потоку, посвященному анализу ситуации с контентом в платном ТВ и на OTT-платформам. Технологическая сессия также собрала заинтересованную аудиторию, активно включившуюся в диалог о перспективах импортозамещения программных и аппаратных продуктов, используемых для производства и распространения цифрового контента.

Центральной темой пленарной дискуссии «Индустрия цифрового ТВ в России: регулирование, тренды, ресурсы, прогнозы, инсайты» стали предварительные итоги года. Эксперты подтвердили, что уход из России крупнейших американских правообладателей не привел к серьезному дефициту контента. Телеканалы и онлайн-платформы увеличивают объем предложения прежде всего российского контента, дополняя его южнокорейской и турецкой продукцией.

В ходе Public Talk «Линейное ТВ в онлайн-кинотеатрах: эксперименты с контентом, или Новая нормальность» эксперты сошлись во мнении, что линейные телеканалы, прежде всего тематические, которые видеосервисы включают в свою контентную матрицу, позволяют расширять аудиторию, которая дополняет потребление VoD линейным телесмотрением.

Эксперты сессии технологического потока «Назад в будущее: станет ли импортонезависимость драйвером развития рынка цифрового ТВ?» рассматривали последствия санкций и ухода из России зарубежных вендоров, технологические возможности операторов и импортозамещение ПО для медиаизмерений. Сессия «Семейный просмотр: каким должен быть телеконтент, который объединяет и старших, и младших?» собрала наибольшую аудиторию в ходе конференции, поскольку ее участники сконцентрировались на актуальной теме создания телепроектов для разных поколений телезрителей. Завершила деловую программу конференции питч-сессия телевизионных новинок сезона, включая тематические каналы, анимационные и кинопроекты.