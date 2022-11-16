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Украинцев призвали готовиться к тяжелым дням из-за приближения холодов

«Укрэнерго»: гражданам нужно быть готовыми к перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» призвала готовиться к «тяжелым дням» в связи со значительными повреждениями украинской энергосистемы. Об этом компания написала в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.

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«Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах», — сказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, чьи слова приводятся в сообщении.

Компания предупредила, что «следующие несколько дней будут тяжелыми».

«Приближается похолодание, и потребление электроэнергии будет расти, соответственно, нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости. Гражданам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и пауэрбанки», — отметили в «Укрэнерго».

Накануне по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Киев, Кривой Рог, Житомир, Харьков.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во многих городах страны после российских ударов фиксируются отключения электроэнергии. По его словам, было нанесено 85 ракетных ударов. А замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко указал, что в результате ударов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Кроме перебоев с электричеством на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил в беседе с «Известиями», что экономике Украины грозит паралич, если Россия продолжит подобного рода удары в течение декабря-января. Он добавил, что в случае такого развития сценария на Украине начнутся волнения среди населения.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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