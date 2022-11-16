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В России доля китайских грузовиков установила новый рекорд

«Автостат»: в России доля китайских грузовиков установила новый рекорд
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Фото: hongyan.ru
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По итогам 45-й недели (с 7 по 13 ноября 2022 года) новые грузовые автомобили китайских марок были куплены в России в количестве 831 единицы, что составило 46% от общего объема рынка за прошедшую неделю и стало рекордным показателем. Об этом 16 ноября сообщило агентство «Автостат».

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Специалисты подсчитали, что грузовики китайских марок в третий раз в 2022 году стали самыми популярными в России. Ранее «китайцы» брали «верх» на рынке в 28-ю (11 — 17 июля) и 43-ю (24 — 30 октября) недели текущего года.

Грузовые автомобили отечественных марок заняли второе место, на их долю пришлось 44,3%, что составило 800 купленных экземпляров. По подсчетам аналитиков компании, более 90% российского рынка новых грузовиков принадлежит китайским и российским брендам.

Несмотря на рекордную долю «китайцев», лидерство в марочном рейтинге сохранил отечественный КамАЗ (598 штук). За ним расположились три представителя Китая: Shacman/Shaanxi (285 авто), SITRAK (183 штуки) и FAW (178 машин). Замкнул пятерку лидеров российский автозавод Урал (110 грузовиков).

В модельном рейтинге тоже первенствует КамАЗ — модель 43118 (202 авто). На втором месте SITRAK C7H (183 штуки). Также в Топ-5 попали грузовые машины FAW CA3310 (141 авто), КамАЗ 65115 (141 машина) и Shacman/Shaanxi SX3258 (94 авто).

27 октября автозавод «КамАЗ» сообщил, что намерен до 2027 года разработать модельный ряд электрических грузовиков, чтобы к 2030 году занять 30% российского рынка грузовых автомобилей на электротяге. По части аккумуляторных батарей завод рассматривает сотрудничество с компанией «Рэнера», входящую в «Росатом».

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