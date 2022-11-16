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Путин назвал приоритетной тему межнационального согласия в РФ

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Тема межнационального согласия в России остается в числе неизменных приоритетов. Об этом 16 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия — гордость и общее достояние народа России.

«И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов», — приводятся на сайте Кремля слова главы государства, обращенные к участникам Всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие», приуроченной к десятилетию деятельности Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Путин отметил, что создание в 2012 году этого Совета стало серьезным вкладом в развитие государственной национальной политики.

Как в 2021 году на заседании Совета заявил президент, в большинстве горячих точек мира наблюдаются провокации для разжигания национальной и религиозной розни. В России не допустят переносов в страну зарубежных конфликтов подобного рода, подчеркнул он.

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