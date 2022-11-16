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Посол России ночью посетил МИД Польши

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Посла России в Польше Сергея Андреева ночью вызвали в МИД республики. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

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«Сегодня ночью он (посол РФ. — Ред.) был вызван в срочном порядке в МИД министром (Збигневым. — Ред.) Рау. Министр потребовал разъяснений этой ситуации», — сказал Яблоньский.

Замминистра добавил, что польские власти пока не склонны высылать российского посла.

«В дипломатии такие действия возможны. Мы не исключаем, что что-то такое может случиться. Но это действия, которые должны быть реализованы в случае появления предпосылок. В дипломатии бывает так, что нужно сохранять контакты с людьми, которые нам не только не нравятся, но и представляют интересы враждебно настроенных по отношению к нам стран. Определенные каналы коммуникации должны оставаться», м сказал замминистра.

Яблоньский добавил, что Польша старается сохранять возможность коммуникации на случай, если это будет необходимо. Однако, по его словам. это не означает, что это положение не изменилась.

«Возможно, мы будем принимать другие решения», — отметил он.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи с мировыми лидерами также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что по итогам расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

Позднее агентство AP News со ссылкой на американских чиновников написало, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.

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