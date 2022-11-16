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Продавцу суррогатного алкоголя ужесточили наказание в Оренбуржье

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Оренбургский областной суд изменил меру пресечения жителю Орска, который торговал суррогатным алкоголем. Мужчине заменили условный срок на реальный.

По данным правоохранительных органов, 65-летний обвиняемый занимался перевозкой, хранением и сбытом контрафактного алкоголя, пишет 56orb.ru. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Прокурор счел приговор суда первой инстанции слишком мягким. Областной суд согласился с доводами прокурора и приговорил мужчину к реальному сроку, пишет «Урал56.Ру». Жителя Орска взяли под стражу в зале суда.

В правоохранительных органах напомнили, что в 2021 году в Оренбургской области за две недели от отравления алкоголем скончались 34 человека.

В октябре в Оренбурге за торговлю несертифицированным алкоголем осудили супругов. Установлено, что продукция содержала алкоголь. Пять человек скончались в результате отравления, еще трое получили легкий вред здоровью.

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