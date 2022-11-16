Автопробег «PROстранствие — Едем на Роза Хутор!» успешно вернулся в Москву

Автопробег, организованный Союзом «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» совместно с горным курортом «Роза Хутор» по маршруту Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Роза Хутор успешно завершился. Его участники — представители организаторов и партнеров, журналисты и блогеры — на трех автомобилях CHERY TIGGO 8 PRO MAX преодолели 1700 километров по федеральным трассам М-4 «Дон», М-29 «Кавказ» и М-27 «Джубга – Сочи».

Основной целью автопробега «PROстранствие» являлось тестирование возможностей путешествия на автомобиле на российский Юг. Во время поездки участники автопробега на себе проверили все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, оценили работу бизнеса и властей в данной сфере в каждом регионе по пути следования, изучили достопримечательности и их доступность для автопутешественников.

Первой остановкой автопробега стал Воронеж, где команда встретилась с представителями администрации Воронежской области, местным турбизнесом и СМИ. На круглом столе в Доме журналистов речь шла о развитии туризма в регионе в целом и конкретно – о нюансах автомобильных путешествий по трассе М-4 «Дон». Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников, один из способов задержать автомобильных туристов в регионе – строить многофункциональные придорожные комплексы, включающие средства размещения, точки питания, развлекательные центры. И такие примеры в регионе есть.

В свою очередь вице-президент ЕСОТ Светлана Чичкина поделилась первыми результатами тестирования путешествия на машине на российский Юг, отметив отличное состояние трассы на данном отрезке пути. Команда также посетила несколько туристических локаций в регионе, в том числе дворцовый комплекс принцессы Ольденбургской в Рамони и парк семейного и детского отдыха Нелжа.ру.

Ростов-на–Дону стал очередным городом на трассе М-4 «Дон», который команда автопробега тестировала на готовность принимать автомобильных туристов. Как выяснилось, донская столица уже достаточно давно учитывает интересы именно автомобильных путешественников: здесь действует проект «По дороге на Юг» - специально рассчитанный на автотуристов. Руководитель Центра АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Анна Павлова рассказала, что основная идея проекта – показать гостям, направляющимся к Черному морю, что на самом деле отпуск начинается уже в Ростовской области и автомобилисты вполне могут отклониться от трассы, чтобы отдохнуть и посмотреть что-то интересное, а также познакомиться с легендарной донской кухней, ведь Ростов-на-Дону по праву считается гастрономической столицей Юга России. Каждая точка маршрута «По дороге на Юг» находится на дальше 50 км от трассы М-4 «Дон» и доступна для посещения на машине. Так, например, в данный проект входит город Каменск-Шахтинский и парк «Лога» — уникальная локация для семейного отдыха, в которой также побывала команда автопробега.

Ключевым событием пребывания автопробега в Краснодаре стала встреча с врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаилом Зарицким и подписание Соглашения о сотрудничестве между министерством и Союзом «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ». Подписи на документе поставили Михаил Зарицкий и вице-президент ЕСОТ Виктор Коваленко. Стороны договорились о сотрудничестве в создании и продвижении межрегиональных туристских маршрутов, привлечении дополнительных туристских потоков в Краснодарский край, создании новых брендовых маршрутов.

Кроме того, в каждом городе автопробега Дмитрий Барашков — со-организатор пробега и директор по маркетингу и электронной коммерции горного курорта «Роза Хутор» — провел для коллег презентацию курорта, поделился опытом организации приема автотуристов на «Роза Хутор».

«По данным социологических исследований около трети россиян предпочитают путешествовать по стране именно на автомобилях. Причем, как правило, такой вариант выбирают представители экономически активной части общества. Это неудивительно, потому как автопутешествия позволяют самостоятельно разработать маршрут, передвигаться в собственном комфортном режиме и минимизировать расходы. Наше участие в популяризации автомобильного туризма заключается в желании показать его преимущества и поделиться лайфхаками. Автопробег по маршруту Москва – «Роза Хутор» должен продемонстрировать, что такая поездка может стать впечатляющим путешествием, отличной возможностью лучше узнать свою страну, увидеть достопримечательности таких исторически богатых городов как Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. На «Роза Хутор» имеется вся необходимая для автопутешественников инфраструктура. Остановившись на нашем курорте, можно также подробно изучить его окрестности и весь регион горного Причерноморья», — отметил Дмитрий Барашков.