Байден завершил работу на саммите G20 и покинул Индонезию

Президент США Джо Байден завершил работу на G20 и покинул Бали. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил индонезийский портал Detik со ссылкой на видеотрансляцию министерства информации Индонезии.

Как сообщает СМИ, на видео, транслируемом министерством информации в соцсетях, был показан самолет ВВС США, покидающий аэропорт Денпасара. По данным портала, на борту самолета находился президент США Джо Байден.

Ранее представитель национальной армии Индонезии Гугун Саефул Рахман сообщил журналистам, что лидер США должен покинуть страну в среду днем.

Джо Байден 15 ноября прибыл к месту проведения саммита G20 с получасовым опозданием. В кортеже Байдена также была машина скорой помощи.

За день до этого на Бали прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Байдена. Встреча политиков длилась несколько часов. На встрече лидеры также обсуждали разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между США и Китаем. Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить и что в ней не будет победителей. Президент США также подчеркнул, что их страны должны работать вместе над решением глобальных проблем.

Также на саммите Байден встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.