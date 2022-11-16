На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщило в Telegram-канале издание «Политика Страны».

«Вся территория Украины <...> под угрозой ракетных атак», — говорится в сообщении.

Также СМИ сообщают о взрывах в Одессе.

Позднее местные каналы уточнили, что хлопки в городе скорее всего связаны со взрывом газа.

Днем ранее воздушная тревога также звучала во всех областях Украины. Также сообщалось о взрывах в Сумской области.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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