Reuters сообщило об отмене встречи Сунака и Си Цзиньпина на саммите G20

Встреча премьер-министра Великобритании Риши Сунака и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 на Бали отменена. Об этом в среду, 16 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Соединенного Королевства.

По его данным, причиной отмены стали проблемы с расписанием.

При этом журналист газеты Financial Times Себастьян Пейн написал в Twitter, что такое решение было принято из-за незапланированной встречи лидеров стран – членов G7 по поводу падения ракет в Польше.

Саммит «большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Утром 16 ноября президент США Джо Байден начал экстренную встречу с мировыми лидерами на саммите G20 по вопросу инцидента в Польше. По итогу встречи он отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что после расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Позднее агентство AP News со ссылкой на американских чиновников написало, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, якобы чтобы сбить российскую ракету.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.