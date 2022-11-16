В МИД РФ назвали резолюцию ООН о репарациях Киеву ничтожной с правовой точки зрения

Резолюция Генассамблеи (ГА) ООН о репарациях Украине ничтожна с правовой точки зрения. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер, принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

По словам Захаровой, ГА ООН также не имеет прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону.

«Все это является прерогативами Совета Безопасности ООН, откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине и вокруг нее», — пояснила представитель МИД РФ.

Она отметила, что «когда речь зашла о необходимости оправдания откровенного грабежа российских активов», формальности в виде уставных полномочий головных органов ООН перестали волновать страны Запада.

Захарова также обратила внимание на то, что данная резолюция собрала наименьшую поддержку из всех, принятых в ходе антироссийской чрезвычайной спецсессии, свыше половины государств-членов отказались поддержать документ. Тем же, кто поддержал принятие документа, еще только предстоит осознать, что средства, незаконное присвоение которых они попытались санкционировать, пойдут не на нужды рядовых украинцев, а на вооружение для увеличения числа жертв военных действий на Украине, добавила она.

14 ноября ГА ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За документ проголосовали 94 страны. Против выступили 14 государств, еще 73 воздержались.

Тогда постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Политолог, экономист и бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет отметил в беседе с «Известиями», что принятый ГА ООН проект резолюции является преступной лицензией, разрешающей США, Великобритании и другим странам НАТО красть российские активы.