В Совбезе указали на повышение Западом вероятности мировой войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 16 ноября заявил, что Запад повышает вероятность начала мировой войны после падения ракет в Польше.

«История с украинским «ракетным ударом» по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой», — написал Медведев в Twitter.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи с мировыми лидерами также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что по итогам расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

Позднее агентство AP News со ссылкой на американских чиновников написало, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также указал на непричастность России к падению ракет в Польше. Он подчеркнул, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.