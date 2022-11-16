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Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным зерновую сделку после возвращения с G20

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным после возвращения с саммита G20. Об этом в среду, 16 ноября, заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита.

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«Обсудим вопрос поставок удобрений и сельхозпродукции после моего возвращения. <...> По состоянию на сегодняшний день полагаю, что поставки продолжатся. Никаких проблем нет. Мы прилагаем усилия для продления зерновой сделки на год и рассчитываем на успех», — приводит его слова агентство Anadolu.

Эрдоган также обратил внимание на необходимость доставки продовольствия в первую очередь нуждающимся странам и подчеркнул, что в рамках реализации зерновой сделки из украинских портов вывезено уже порядка 11 млн т сельхозпродукции.

12 ноября Эрдоган заявил журналистам, что надеется провести переговоры с российским лидером в ближайшие дни. Он также намеревался поговорить с Путиным о том, какие шаги необходимо предпринять для урегулирования украинского кризиса.

За несколько дней до этого лидер Турции рассказал о высоком уровне доверия в отношениях с Путиным. Он отметил, что руководители двух стран будут продолжать проводить телефонные переговоры по ключевым вопросам.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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