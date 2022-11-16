Захарова рассказала о попытке провокации в отношении Лаврова в Камбодже

Во время визита в Камбоджу против министра иностранных дел России Сергея Лаврова была совершена попытка провокации. Об этом в среду, 16 ноября, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как уточнила Захарова, на выходе из здания, где проходили мероприятия, к Лаврову подбежала женщина и пыталась телефоном дотронуться до министра.

«Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно всё организовала, вдруг прорывается, буквально прорывается, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама... Сложно сказать, кого и как она представляла», — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что поведение женщины было крайне странным, что явно указывает на провокацию.

«Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, у женщины пытались выяснить, какое СМИ она представляет, однако в ответ на это она начала прятаться, пытаясь скрыться.

«Помните, наверное, были такие нападения журналистские и в рамках ОБСЕ, и на каких-то международных форумах западных, когда они бежали, что-то там кричали, галдели, пытались как-то прорваться к министру... Вы помните, знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова — «вы больные, девочки» — родилась ровно после такой же ситуации. Вот здесь, видимо, была еще одна такая же», — полагает представитель МИДа.

В феврале 2020 года Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Репортеры толкались, пытаясь пробиться к министру, и пытались выяснить, поедет ли Лавров в Тбилиси в мае на совещание комитета министров Совета Европы. Тогда Лавров раскритиковал журналисток за неуместное поведение, сказав им «Вы больные, девочки».

12 ноября глава МИД РФ посетил Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите. По пути из аэропорта он проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь Российской Федерации, по этому же бульвару ранее в проехал кортеж американского лидера Джо Байдена.

Позднее в этот день пользователи Twitter заметили отличие между трапами самолетов, на которых прибыли в Пномпень Лавров и Байден.