Больше 1,6 тыс. жилых домов построили в Псковской области в 2022 году
Свыше 1,6 тыс. жилых домов построили в Псковской области с января по октябрь 2022 года. Ввод жилья превышает показатели 2021 года на 12,9%.
По данным «Псковстата», было построено 18 многоквартирных домов общей площадью 102,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает Псковская лента новостей. Кроме того, жители региона построили 1,6 тыс. домов общей площадью 207,8 тыс. кв. м, что составляет 67% от общего объема жилья.
Для ведения садоводства построено 267 домов, их площадь составила 25,2 тыс. кв. м. В сельской местности построено почти 1,2 тыс. зданий площадью 190,6 тыс. кв. м.
В десяти районах, Пскове и Великих Луках объемы жилищного строительство превысили показатели 2021 года, уточняет Псковское агентство информации.
Ранее сообщалось, что в Московской области в бюджете на 2023 год предусмотрели около 400 млн рублей на программу «Обеспечение жильем молодых семей». В период до 2025 года выплату планируется предоставить 809 семьям.