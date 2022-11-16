Новая парковка появится в Таганском районе Москвы

В Таганском районе Москвы появится новая парковка для автомобилей. Об этом в среду, 16 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политики Иван Щербаков, аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг» 13 декабря.

Планируется, что будет построена парковка на 30 машино-мест. Там установят электронный шлагбаум, ограждения, а также нанесут необходимую разметку.

Парковка появится в жилом микрорайоне рядом с деловыми и торговыми объектами на Добровольческой улице, пишет НСН.

В конце октября заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве пока не планируется увеличивать верхнюю планку тарифа за парковку в размере 450 рублей в час. Тарифы на парковку в столице устанавливаются в зависимости от загрузки улицы