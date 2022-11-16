Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о непричастности России к падению ракет в Польше
Происшествия
Умерла обнаруженная без сознания в бассейне в Новосибирске школьница
Политика
Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Мир
В США заявили об усталости от Украины в Евросоюзе
Армия
В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Мир
Парламентариям РФ отказали в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве
Общество
ФСБ задержала польского дипломата при получении взятки в €20 тыс.
Мир
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Мир
Байден завершил работу на саммите G20 и покинул Индонезию
Мир
Reuters сообщило об отмене встречи Сунака и Си Цзиньпина на саммите G20
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Культура
Солисты итальянского театра La Scala выступят в Москве этой зимой

Новая парковка появится в Таганском районе Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Таганском районе Москвы появится новая парковка для автомобилей. Об этом в среду, 16 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политики Иван Щербаков, аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг» 13 декабря.

Планируется, что будет построена парковка на 30 машино-мест. Там установят электронный шлагбаум, ограждения, а также нанесут необходимую разметку.

Парковка появится в жилом микрорайоне рядом с деловыми и торговыми объектами на Добровольческой улице, пишет НСН.

В конце октября заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве пока не планируется увеличивать верхнюю планку тарифа за парковку в размере 450 рублей в час. Тарифы на парковку в столице устанавливаются в зависимости от загрузки улицы

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022