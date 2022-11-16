Отбор газа из ПХГ в ЕС впервые с апреля превысил закачку

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран Европейского союза (ЕС) с прошлого отопительного сезона впервые превысил закачку, что говорит о начале нового сезона. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

К настоящему времени заполненность ПХГ Евросоюза составляет 95,61%.

Данные GIE говорят о том, что к утру среды объем газа в хранилищах снизился на 0,01%, то есть до 95,6% впервые с апреля текущего года.

Из этого исходит, что европейские страны накопили в ПХГ к новому зимнему сезону около 104 млрд куб. м голубого топлива.

Отбор газа из хранилищ ведут, в частности, Франция, Германия, Нидерланды, Польша и Румыния.

В других странах закачка пока превышает отбор, но значительно снизилась, а изъятие, напротив, увеличилось.

14 ноября сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе в понедельник продолжили расти и достигли $1256 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, общий рост стоимости газа за день составил 20%.

Ранее, в середине октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. Например, в Германии газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца.

11 октября глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что страны Евросоюза смогут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ, однако не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.

В то же время в Институте проблем энергетики заявили, что запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».