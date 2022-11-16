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Часть учеников в Якутии не пошли в школу из-за сильных морозов

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Фото: ysia.ru
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Школьники 1–5-х классов в Усть-Алданском районе Якутии 16 ноября не пошли на учебу из-за сильных морозов. Об этом сообщило агентство «ЯСИА» в среду, 16 ноября.

Температура воздуха в регионе опустилась до –47 градусов. Школьников из 1–5-х классов перевели на дистанционное обучение.

Все классы не учились бы, если бы похолодание сопровождалось ветром или столбик термометра опустился до –50 градусов.

По данным «Якутгидромета», до 40 градусов ниже нуля температура опустилась в нескольких населенных пунктах Якутии — в Амге, Чурапче, Намцах, Верхоянске и др., отмечает «Интерфакс».

Школьникам младших классов, обучающимся в некоторых районах Норильска в первую смену, разрешили 15 ноября не посещать занятия из-за морозов. В течение дня температура воздуха в Норильске опускалась до −37… −32 градусов, пишет REGNUM.

14 ноября мороз до –38 градусов спрогнозировали на этой неделе в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее заморозки и мокрый снег спрогнозировали на территории Омской области. 16 ноября температура воздуха опустится до –13 градусов. На дорогах образуется гололедица.

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