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Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой

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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 по длительности в семь раз превысило норму, выделенную для других членов организации, а то, что он говорил, это абсурдистика. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Выступление Зеленского в семь раз превышало ту норму, которая была выделена членам «двадцатки» на выступление. Я должна напоминать, кто является членами «двадцатки»? Россия, Китай, США, Бразилия, Германия, Турция, Саудовская Аравия. Мне кажется, достаточно. Вот каждому руководителю этих крупнейших стран и экономик, которые на протяжении 14 лет своими деньгами, ресурсами, возможностями восстанавливали разрушенные США экономику, подорванную в 2008 году, — им было выделено три минуты на выступление. А вот эта наглость киевского режима выступала 20 минут», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что само содержание речи Зеленского было абсурдным.

«Про то, что в этом выступлении было, я даже говорить не хочу, потому что это какая-то абсурдистика, но мы уже это слышали и знаем. Просто для вашего понимания: прийти туда, куда не звали, забраться к тем, кем ты не являешься, выдать себя за несуществующего персонажа и дальше навязывать всем свою болезненную точку зрения», — отметила официальный представитель МИД.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал речь Владимира Зеленского перформансом, выходящим за все регламенты и приличия. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, речью Зеленского Запад пытался отвлечь внимание от настоящей повестки саммита.

Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 назвал в том числе 10 пунктов своей формулы для установления мира на Украине. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины. Также он подчеркнул, что новые Минские соглашения невозможны, и предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Он обратил внимание на то, что в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Зеленский принимает в нем участие в онлайн-формате. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ.

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