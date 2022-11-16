Губернатор Орловской области сообщил о налете беспилотника на нефтебазу в регионе
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- Губернатор Орловской области сообщил о налете беспилотника на нефтебазу в регионе
Предположительно, беспилотный летательный аппарат утром в среду, 16 ноября, осуществил налет на нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал губернатор.
Накануне, 15 ноября, губернатор Белгородской области сообщил о двух погибших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Шебекино. 8 ноября сообщалось, что ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковских районных электросетей (РЭС) в Курской области.