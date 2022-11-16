Эндокринолог назвала способ избежать сахарного диабета

Врач-эндокринолог Анастасия Попович рассказал, как свести риски развития диабета второго типа к минимуму.

В беседе с «Газетой.Ru» 14 ноября специалист отметила, что 415 млн человек в мире живут с диабетом, и, по прогнозам медиков, к 2040 году эта цифра вырастет до 642 млн.

Для того чтобы снизить риски развития этого заболевания, врач посоветовал, прежде всего, избавиться от лишнего веса.

«Потеря всего 5–10% веса поможет предотвратить диабет тем, у кого индекс массы тела приближается к 30», — рассказала Попович.

Она объяснила, что при избыточной массе тела растет гликированный гемоглобин, являющийся показателем сахара в организме.

Эндокринолог отметила, что стоит также следить за своим питанием. Она призвала не зацикливаться на калориях, однако считать их, чтобы перекрыть количество съеденного физической активностью.

Врач посоветовала выбирать некрахмалистые овощи: перец, грибы, брокколи, шпинат, включать в рацион фрукты и цельнозерновые продукты. Попович также посоветовала сократить количество потребляемых сладких напитков и увеличить количество белка. Он содержится в рыбе, индейке и курице, а также в тофу, яйцах и йогурте.

Кроме того, по словам врача, важно следить за давлением, отказаться от курения и заниматься спортом.

«Выбирайте занятия средней интенсивности... Людям старше 60 я бы рекомендовала ходьбу или плавание, людям младше — пилатес три раза в неделю и прогулки», — цитирует Попович сайт kp.ru.

Что касается диабета первого типа, Попович объяснила, что предотвратить его развитие практически невозможно. При его возникновении может сыграть свою роль и генетический фактор, и перенесенные заболевания.

15 ноября врач Татьяна Шаповаленко назвала жажду и зуд кожи ранними признаками сахарного диабета. По ее словам, в некоторых случаях пациенты с таким заболеванием жалуются на гнойные воспаления, такие как фурункулы и абсцессы, пишет Pravda.Ru.

Также 15 ноября врач-кардиолог Юлия Шатунова рассказала, как снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения сахарного диабета. Прежде всего следует отказаться от употребления продуктов с большим содержанием насыщенных жиров. К ним относятся яйца, красное мясо, кисломолочные продукты с повышенным уровнем жира, сало.

Она порекомендовала при обнаружения у себя первых признаков диабета немедленно обратиться за помощью к профессионалам.

Также 14 ноября специалисты рассказали, что делать при обнаружении сахарного диабета. Если анализы выявили наличие этого заболевания, следует обратиться к эндокринологу, который поможет составить план лечения и разработает схемы инсулинотерапии, отмечает телеканал «360». Кроме того, стоит приобрести глюкометр и прибор для прокалывания пальца — скарификатор. Важными приобретениями станут также стерильные ланцеты для забора крови и тест-полоски для глюкометра.

В июле медики Эми Хесс-Фишл, Лиза М. Леонтис и Джеймс Салем перечислили наиболее часто игнорируемые «тихие» симптомы опасного заболевания. Среди них — медленное заживление ран, частое мочеиспускание, повышенное чувство голода после еды, нечеткое зрение после приема пищи, отмечает телеканал «Звезда».