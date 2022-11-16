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Автоэксперт отметил основные критерии выбора зимней резины

Специалист Соколов назвал основные критерии выбора зимних шин для автомобиля
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал о том, как выбрать зимние шины.

Не тянуть с резиной: как правильно выбрать зимние шины
Проблем с выбором «обуви» для авто не наблюдается

В беседе с RT в среду, 16 ноября, специалист отметил, что при покупке зимних шин следует проверить дату изготовления и сертификацию.

Сперва стоит выяснить ширину, высоту профиля и диаметр обода. Эти параметры обычно указываются в руководстве по эксплуатации авто и на боковой части покрышки, например, 235/35 R18, отмечает телеканал «360». Также важно, чтобы комплекту было не более трех лет. Дату можно посмотреть на боковине шины в овальном штампе.

«Покупать шины без такой сертификации не стоит. Покрышки без стандартизированной отметки о возрасте не имеют единого сертификата качества», — подчеркнул эксперт.

Эксперт указал на то, что существуют два вида зимних шин, и при выборе следует учитывать то, при какой температуре и по каким дорогам будет передвигаться автомобиль.

«Шипованная резина предназначена для поездок по обледенелым и заснеженным дорогам. Зубья на протекторе обеспечивают сцепление со льдом, защищают от скольжения и заносов, гарантируют короткий тормозной путь», — объяснил Соколов.

Он также подчеркнул, что не стоит дожидаться первых заморозков, чтобы ехать на шиномонтаж, лучше сделать это заранее. Соколов объяснил, что летняя резина начинает терять цепкость и дубеть при среднесуточной температуре ниже +5…+7 градусов, когда на дорожном покрытии появляется тонкий слой льда.

1 ноября автоэксперт Алина Распопова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о том, что МВД предложило наказывать автолюбителей за езду на летней резине зимой. По ее словам, инспекторы смогут проверять резину, смотреть, какая маркировка, и при необходимости штрафовать.

Для водителей это может стать одним из параметров проверки. В настоящий момент документ дорабатывается.

В декабре 2021 года автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Известиями» рассказал, что водителям необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не навредить автомобилю во время морозов. По его словам, «переобуться» нужно, когда уже стоит уверенный минус, когда уже пошел снег.

Он отметил, что до наступления снега шины менять не нужно, так как на чистом асфальте летние шины держатся лучше зимних. Также Субботин посоветовал водителям заранее позаботиться об уплотнителях дверей, пишет НСН.

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