Бригады Вооруженных сил Украины под Артемовском в Донецкой Народной Республике разбиты, из них сформировали сводные отряды. Об этом 16 ноября рассказали бойцы в зоне проведения спецоперации.

«Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг «Айдара» (радикальная группировка, в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела) висел. Ребятки в этой черной форме ходили», — рассказал боец ЧВК «Вагнер» «РИА Новости».

По его словам, в качестве штурмовых подразделений Киев использует националистические формирования вроде бандформирования «Айдар», но атаки националистов отбиваются.

«Когда взяли [пленного], прапорщик был у нас, у него была нашивка «1-й ОбрСпн» (отдельной бригады специального назначения. — Ред.) «Ивана Богуна». Вроде это какой-то отряд спецназа. Несколько раз уже сформированный, потому что «выбивали» (наносили тяжелые потери. — Ред.) его. Вроде сказали, что спецподразделение. Смотря кто в этом подразделении был — мужики-резервисты, пару пацанов молодых. Что собрали, то и бросили», — рассказал боец.

Бригаду ВСУ, которую он упомянул, сформировали в марте 2022 года. В ней помимо украинцев воюют граждане 19 государств.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» взяли штурмом позиции ВСУ под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). На кадрах, обнародованных «РИА Новости», видно, как четыре бойца вплотную приближаются к позициям противника и после непродолжительного боя захватывают окопы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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