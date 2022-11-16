Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Евросоюз устал отправлять военную технику и деньги в украинскую «черную дыру».

«Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», — сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox News в понедельник, 14 ноября.

Таким образом, полковник в отставке отреагировал на планы главы Пентагона Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева.

Макгрегор также напомнил о заявлении председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, который сказал, что победа Украины не может быть достигнута военным путем, а зима предоставит возможность начать переговоры с Россией.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить Украине €3 млрд макрофинансовой помощи до конца этого года.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия объявит о механизме выделения Украине помощи на сумму около €18 млрд в 2023 году.

За день до этого депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявила, что окончательная сумма, необходимая для восстановления Украины, может достигнуть €1 трлн.

В октябре во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине, президент страны Владимир Зеленский попросил у Евросоюза $38 млрд на покрытие дефицита бюджета страны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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