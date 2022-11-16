Оргкомитет «Победа» при президенте РФ напомнил о важности исторической памяти

Ряд государств продолжает искажать исторические факты и размывать ценности. Такой сценарий уже обкатан на некоторых странах, в том числе на Украине, отметил президент РФ Владимир Путин 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа» — совещательного органа по обсуждению политики в области патриотического воспитания и поддержки ветеранов.

В этот раз президент особое внимание уделил истории, которую в некоторых странах пытаются переписать, чтобы раскачать суверенитет РФ.

«Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры. Они отражаются, поддерживаются, развиваются в культуре, в творчестве, во всех сферах повседневной жизни. Как вы знаете, недавно были утверждены и Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В их число, безусловно, входит и историческая память», — сказал Путин.

Руководитель РАН Геннадий Красников отметил, что недавно присоединенные к РФ территории привержены российским ценностям и их жители выступают за сохранение истории. Поэтому Мариуполь и Мелитополь подали заявки на получение звания «Город воинской славы». Горловка и Луганск, в свою очередь, претендуют на звание «Город трудовой доблести».

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал о работе над концепцией третьей очереди мемориала на территории совхоза «Красный» под Симферополем, где в годы немецкой оккупации погибло более 15 тыс. человек. Речь идет о строительстве музейно-выставочного комплекса, где можно будет получить полную информацию о всей героической истории полуострова.

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Упор на отпор: Путин указал на попытки раскачать суверенитет России