Резолюция ООН о репарациях Украине дала начало процессу, который может растянуться на десятки лет. Такое мнение высказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник 15 ноября. Проект документа подразумевал направление российских замороженных Западом активов Киеву. В Москве уже отметили, что США и страны ЕС просто пытаются придать видимость легитимности воровству российский средств.

«Те страны, участники которых голосовали «за», кодифицируют у себя изменения скорее. Это будет началом большой нормотворческой и судебной работы постольку, поскольку право собственности все-таки является священным, в том числе для идеалов западной системы, и сложности в ее применении, которые будут разрешать суды самого разного уровня, нам обеспечены, может быть, даже на многие десятилетия», — отметила она.

14 ноября ГА ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За документ проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, еще 73 страны воздержались.

Тогда постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал в свою очередь, что резолюция ГА ООН о выплатах Россией репараций Украине юридически ничтожна, а также противоречит уставу организации.

Политолог, экономист и бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет отметил в беседе с «Известиями», что принятый ГА ООН проект резолюции является преступной лицензией, разрешающей США, Великобритании и другим странам НАТО красть российские активы.

Еще 11 сентября депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет указал, что разбогатеть за счет России киевскому режиму не удастся. Он отметил, что Украина получит от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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