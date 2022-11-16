Блинкен обсудил падение ракеты в Польше с главами МИД Украины и Польши

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с министрами иностранных дел Польши и Украины Збигневом Рау и Дмитрием Кулебой. Об этом он написал в своем Twitter в среду, 16 ноября.

По словам Блинкена, главы внешнеполитических ведомств договорились тесно сотрудничать друг с другом по вопросу расследования инцидента и в принятии дальнейших действий.

«Сегодня утром я поговорил с министром иностранных дел Польши Рау и министром иностранных дел Украины Кулебой относительно взрыва на востоке Польши. Мы договорились оставаться в тесной координации в предстоящие дни по мере того, как будет продвигаться расследование и мы будем определять подходящие дальнейшие шаги», — рассказал Блинкен.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадарни одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские ракеты систем ПВО С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.