Самозапрет на кредиты ради защиты от мошенников не стал популярным у россиян

Россияне неохотно пользуются способом защиты от мошенников, который предполагает самозапрет на кредитование. Граждане получили возможность установить его с 1 октября. Источник «Известий» в банке из топ-10 заявил 16 ноября, что не много людей интересуется новой услугой.

В крымском РНКБ заявки на услугу оформили 39 клиентов. В банке уточнили, что запрет на онлайн-кредитование можно запросить в чате мобильного приложения или в офисе.

В «Абсолют Банке» в октябре было оформлено всего пять заявлений на самоограничение по займам, сообщил зампред правления кредитной организации Антон Павлов. При этом за две недели ноября их количество увеличилось почти в 10 раз.

Клиенты банков с 1 октября 2022-го могут добровольно ограничивать не только оформление кредитов, но и в целом онлайн-операции, напомнили в ЦБ. А банки обязаны предоставить такие услуги.

Например, граждане вправе самостоятельно устанавливать максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. Снять ограничение возможно при личном посещении банка.

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Дать, чтобы не взять: россияне не спешат устанавливать самозапрет на кредиты