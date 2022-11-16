НКО рассказали о причинах снижения интереса к усыновлению детей

Профильные некоммерческие организации (НКО) на фоне частичной мобилизации и санкций отметили снижение числа кандидатов в приемные родители и нежелание принимать новых детей в те семьи, где уже есть опекаемые, рассказала «Известиям» 16 ноября директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

В сентябре поток кандидатов на обучение в школе приемных родителей и школе наставников практически остановился.

«В течение как минимум трех недель мы видели ощутимый спад интереса к обучению. Обычно есть очередь из желающих пройти нашу школу, мы даже открываем лист ожидания. Но в этот период столкнулись с тем, что интерес снизился примерно на 80%», — рассказала она «Известиям».

По словам Новожиловой, некоторые действующие приемные родители, которые были намерены принять в семью еще детей, отложили эту идею.

Среди факторов, которые пугают потенциальных приемных родителей, сейчас довольно остро стоят и экономические вопросы, добавила директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

По ее мнению, насколько сильно экономическая нестабильность и частичная мобилизация повлияли на прием детей в семью, можно будет оценить только спустя примерно полгода.

«Любые глобальные события могут повлиять на процесс. Люди немного растеряны, не очень понимают, могут ли сейчас взять на себя такую серьезную ответственность. Поэтому, конечно, это может быть причиной для отказа от этой идеи. Но насколько сейчас она осознаваема и частотна, я думаю, мы сможем оценить позже», — полагает она.

Экономические факторы могут тормозить и семьи, уже имеющие приемных детей, от взятия под опеку новых, считает президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

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