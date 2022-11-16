Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия нанесла самый мощный ракетный удар с начала СВО

Обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины 15 ноября стал самым масштабным с начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

«Это самый масштабный обстрел энергосистемы. Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, удары наносились по всей энергетике страны: и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что во многих городах страны после российских ударов фиксируются отключения электроэнергии. По его словам, было нанесено 85 ракетных ударов. А замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко указал, что в результате ударов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Кроме перебоев с электричеством, на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил в беседе с «Известиями», что экономике Украины грозит паралич, если Россия продолжит подобного рода удары в течение декабря-января. Он добавил, что в случае такого развития сценария в стране начнутся волнения среди населения, которые, в свою очередь, заставят киевский режим изменить свою политику и сесть за стол переговоров с Россией.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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