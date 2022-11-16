Солисты итальянского театра La Scala выступят в Москве этой зимой

Концерт солистов главного итальянского оперного театра La Scala состоится 18 декабря в Большом зале Московской консерватории, узнали «Известия».

На сцену Большого зала выйдут сразу четыре итальянских звезды классической музыки: тенора Риккардо Радос, Массимилиано Писапия и Айван Дефабиани, а также дирижер Алессандро д'Агостини. Он будет управлять российским коллективом — симфоническим оркестром «Новая Россия».

Хотя визиты зарубежных исполнителей сейчас затруднены из-за логистических проблем и санкций, организаторы «стараются решить все вопросы, чтобы заявленные артисты приехали в Москву», сообщили «Известиям» в PR-отделе консерватории.

И это далеко не единственные западные гости на российских сценах в ближайшее время. Также столичных меломанов ждут выступления британского пианиста Фредерика Кемпфа и немецкой певицы Симоны Кермес.

А публика Казани готовится к встрече с американским дирижером Джорджем Пехливаняном, который встанет за пульт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 16 ноября, в 10:00

Переиграли границы: кто из зарубежных музыкантов приедет в Россию