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Радиостанция ZET: при падении ракет на территории Польши погибли два человека

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После падения ракет на востоке Польши погибли два человека. Об этом сообщила радиостанция ZET 15 ноября.

Уточняется, что две ракеты упали на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве.

«[Ракеты] ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия», — говорится в сообщении.

Радио также ссылается на неофициальные источники, которые гласят, что в небо подняты боевые самолеты с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий.

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