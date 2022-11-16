Радиостанция ZET: при падении ракет на территории Польши погибли два человека
После падения ракет на востоке Польши погибли два человека. Об этом сообщила радиостанция ZET 15 ноября.
Уточняется, что две ракеты упали на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве.
«[Ракеты] ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия», — говорится в сообщении.
Радио также ссылается на неофициальные источники, которые гласят, что в небо подняты боевые самолеты с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий.