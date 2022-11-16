Актер Константин Лавроненко назвал европейские ценности лживыми и фальшивыми

Единственный российский артист, ставший обладателем приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме Андрея Звягинцева «Изгнание» Константин Лавроненко в интервью «Известиям» 16 ноября признался, что считает европейские ценности лживыми и фальшивыми.

На вопрос, не боится ли заслуженный артист России, что у его коллег не будет шанса продемонстрировать свои возможности европейскому жюри престижного международного кинофорума, он ответил:

— Раньше, всё-таки, мы как-то пытались быть все вместе, понимали и разделяли, что хорошо и плохо. На фестивали со всего мира представлялись глубокие работы. Но жизнь очень изменилась. Европейские ценности оказались лживыми и фальшивыми. Все перевернулось с ног на голову. Киносмотры приобрели совсем уродливый характер. Теперь там должны быть представлены все гендеры.

Константин Лавроненко полагает, что российским кинематографистам это не нужно.

— Поэтому, и, слава Богу, что я останусь одним российским победителем Каннского кинофестиваля, — заключил Константин Лавроненко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 16 ноября, в 10:00

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