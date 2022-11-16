Украинские пленные рассказали об отношении офицеров ВСУ к своим бойцам

Пленные украинские боевики рассказали, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляли их на позиции, которые были заняты первым корпусом Народной Милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 16 ноября.

Как рассказали агентству пленные, украинский офицер отправил 16 человек на позиции бойцов ДНР.

«С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена... привозят, кидают на мясо — и всё», — рассказал Сергей Грицай, мобилизованный из-под Сум.

По словам другого пленного Максима Писарева, офицер знал, что позиция уже занята, однако всё равно отправил их к бойцам ДНР.

«Они нас ждали, и он уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули», — рассказал Писарев.

Каждый из восьми человек осуждает поведение и отношение украинских офицеров к мобилизованным Украины, сообщает агентство.

Ранее, 14 ноября, украинский пленный рассказал об отправке солдат теробороны в бой без должной подготовки. По его словам, подготовкой теробороны никто не занимался, так как знали, что будут в тылу и никто не отправит участвовать в боевых действиях.

В этот же день в Сети распространилось видео, на котором украинский военный рассказал, что попал в российский плен, ошибочно приняв российских военнослужащих за своих сослуживцев.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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