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Коммунальные службы Москвы подготовились к метели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Коммунальные службы Москвы подготовились к сильной метели, которая надвигается на столицу.

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Как отмечает телеканал «Звезда» в среду, 16 ноября, на дороги города уже вышла спецтехника. Дороги и тротуары очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами.

Помимо этого, в режим повышенной готовности приведены наземные службы московских аэропортов. Специалисты очищают от снега взлетно-посадочные полосы, а также рулежные дорожки и стоянки самолетов.

Отмечается, что ситуация на дорогах также остается стабильной. Водителей просят сменить резину на зимнюю, если это еще не сделано, или пользоваться общественным транспортом.

По прогнозам синоптиков, на Москву надвигается первая сильная метель. Ожидается, что она накроет столицу 17 ноября, пишет RT. В Гидрометцентре сообщили, что ночной снегопад стал только началом.

К концу недели высота сугробов может достичь 15 см. Температура воздуха опустится до -14 градусов. Водоемы начнут покрываться льдом.

16 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание объясняется приходом в столицу области высокого давления. Из-за этого воздух станет морозным, отмечает телеканал «360».

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