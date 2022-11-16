Военнослужащим ЗВО вручили госнаграды за выполнение боезадач в зоне СВО

Вручение государственных наград военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) за выполнение боевых задач в зоне проведения спецоперации прошло в полевой обстановке — под звуки стрельбы и разрывающихся снарядов. Среди награжденных — военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, отличившиеся в ходе проведения СВО, рассказали 16 ноября в Минобороны.

На передовой знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших» наиболее отличившимся военнослужащим вручил командир одного из мотострелковых соединений Западного военного округа.

«Не могу выделить, за что конкретно получил я эту медаль. Это скорее всего медаль, которую заслужил весь мой коллектив. Это рутинная скрупулезная каждодневная работа, порой очень тяжелая. Считаю одной из своих задач — сохранить личный состав. Чем больше заботы проявлять о личном составе, тем больше маленьких побед в перспективе может быть», — поделился командир мотострелкового батальона подполковник Сергей Ишевских.

Боевые государственные награды были вручены сержантам и офицерам артиллерийских, мотострелковых и медицинских подразделений ЗВО, проявившим мужество, героизм и отвагу, высокие профессиональные и личные качества, умелые навыки управления вверенными подразделениями и бронетехникой в ходе проведения специальной военной операции.

«Это коллективная медаль большей частью, всей моей роты, потому что на нашем рубеже обороны мы остановили противника и не дали ему дальше продвинуться. И на сегодня мы эту оборону держим. <...> Все уже стали опытные. На каждый выстрел, взрыв обращают особое внимание. Я считаю, эта награда большей частью их, потому что есть такая старинная поговорка — один в поле не воин. Только лишь братство воинское и позволяет нам выходить из крайне тяжелых положений и побеждать», — сказал командир мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Виктор Челноков.

В ходе выполнения боевых задач командиры подразделений, которым были вручены государственные награды, с личным составом отбили атаку противника на одном из направлений. Удержание своих позиций позволило основным силам развить успех в наступлении. Артиллеристы-разведчики вовремя выявили наступающие подразделения противника и передали координаты артдивизионам. За счет этого они помогли мотострелковым подразделениям вовремя занять оборону и удержать свои позиции.

«За последние два месяца было выявлено более 20 целей. В том числе и пехота врага, и бронетехника, танки, БМП, БТРы. Около месяца назад мы заняли позицию во время разведки и благодаря моим действиям была уничтожена диверсионно-разведывательная группа», — рассказал о своем подвиге командир отделения вычислителей сержант Валерий Сибирских.

Военные медики, получившие государственные награды «За спасение погибавших», вовремя оказали медицинскую помощь раненым товарищам и эвакуировали их в безопасное место для дальнейшей эвакуации. Командир соединения ЗВО поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Ранее, 11 ноября, в Минобороны рассказали о вручении знаков отличия за героизм, проявленный в ходе специальной операции по защите Донбасса, служащим Воздушно-десантных войск (ВДВ). Проявивших себя с лучшей стороны бойцов наградил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Днем ранее, 10 ноября, на передовой спецоперации прошло награждение отличившихся бойцов подразделений Западного военного округа (ЗВО). Не остались без внимания заслуги медицинских работников, благодаря которым были спасены жизни многих военнослужащих, а также мирных людей.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к России, после чего 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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