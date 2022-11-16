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В Японии рассказали о срочных переговорах G7 из-за инцидента в Польше

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Cтраны «большой семерки» (G7) организуют срочную встречу после того, как ракеты упали на территории Польши. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает японское агентство Kyodo News со ссылкой на источник в японском правительстве.

«Лидеры стран «большой семерки» организуют экстренную встречу после сообщений о падении ракет в Польше на фоне конфликта между Россией и Украиной, сообщил в среду источник в японском правительстве», — говорится в сообщении агентства.

Ранее об экстренной встрече послов стран, входящих в НАТО, европейские дипломатические источники сообщили агентству Reuters. По их данным, встреча созвана по просьбе Польши на основании статьи 4 устава Североатлантического альянса.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет точных доказательств того, кто запустил ракету, упавшую на востоке страны.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету.

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