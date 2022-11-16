В Польше усилили мониторинг воздушного пространства

Польша усилила мониторинг воздушного пространства вместе с союзниками. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после специального заседания совета министров в среду, 16 ноября.

«Мы решили повысить боевую готовность отдельных подразделений вооруженных сил, уделив особое внимание мониторингу воздушного пространства. Мониторинг происходит усиленным образом вместе с нашими союзниками», — передает его слова агентство Reuters.

Пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер также заявил, что была повышена боевая готовность некоторых воинских частей армии.

«Решено повысить боевую готовность некоторых военных единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур», — передает его слова Swissinfo.ch.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.