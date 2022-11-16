Байден гарантировал Дуде поддержку в расследовании инцидента с падением ракет

Президент США Джо Байден и его польский коллега Анджей Дуда договорились координировать дальнейшие действия в связи с инцидентом с падением ракет в Польше. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Байден предложил полную поддержку и помощь США в расследовании Польши. Оба лидера заявили, что они и их команды должны оставаться в тесном контакте, чтобы определить следующие шаги по мере продолжения расследования», — говорится в сообщении.

Американский лидер также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей из-за падения ракет.

Ранее, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.