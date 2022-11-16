NBC узнал о телефонном разговоре Байдена и Столтенберга по ситуации в Польше
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на Белый дом 16 ноября.
Беседа завершилась в 01:13 мск среды. О содержании переговоров не сообщается.
Кроме того, Байден провел переговоры со своим польским коллегой Анджей Дудой.
15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.
Военный эксперт Юрий Кнутов указал, что, судя по кадрам с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши подтверждает версию эксперта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил CNN, что информации об инциденте в Польше на данный момент нет.