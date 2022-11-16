МИД Польши прокомментировал инцидент с падением ракеты на востоке страны
Министерство иностранных дел Польши назвало ракету, упавшую на востоке страны, снарядом «российского производства». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 16 ноября.
«В 15:40 в селе Пшеводов Хрубешувского повята Люблинского воеводства упала ракета российского производства», — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте польского ведомства.
Накануне, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.
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