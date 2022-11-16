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НАТО подтвердила участие Столтенберга в экстренном совещании послов стран-участниц

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oberhaeuser
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Глава НАТО Йенс Столтенберг проведет экстренное совещание с послами стран — членов блока в среду, 16 ноября, в связи с ЧП в Польше. Об этом 15 ноября сообщила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску.

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«Генеральный секретарь будет председательствовать на экстренной встрече послов НАТО завтра, чтобы обсудить этот трагический инцидент», — приводит слова пресс-секретаря НАТО портал ANews.

Ранее об экстренной встрече послов стран, входящих в НАТО, европейские дипломатические источники сообщили агентству Reuters. По их данным, встреча созвана по просьбе Польши на основании статьи 4 устава Североатлантического альянса.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

О необходимости разобраться в произошедшем в этот день заявлял Йенс Столтенберг. Во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.

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